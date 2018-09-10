Судно-робот впервые пересекло Атлантический океан

Небольшое автоматическое судно все лето пересекало Атлантический океан и наконец-то 26 августа достигло берега Ирландии. Как передает China Daily, это первый случай, когда плавсредство без участия человека целенаправленно пересекло Атлантику.

SB Met построено норвежской компанией Offshore Sensing AS. Оно отправилось в плавание из Ньюфаундленда (Канада) и пробыло в пути два с половиной месяца.

"Мы доказали, что это возможно. Северная Атлантика - одна из самых тяжелых для плавания территорий", - прокомментировал руководитель Offshore Sensing Дэвид Педди.

До этого было зарегистрировано более чем 20 попыток пересечения плавсредствами Атлантики без участия человека, однако все они заканчивались безуспешно - суда бесследно пропадали, ломались, попадали в рыболовные сети и т.п.

Состязание по автоматическому пересечению океана организовывается с 2010 года, оно носит название Microtransat Challenge.

Помимо этой программы существует также чемпионат World Robot Sailing, в ходе которого команды из разных стран участвуют в заплывах, в которых судам необходимо в автоматическом режиме избегать столкновений в различных условиях и доказывать свою способность гибкого реагирования на изменение текущих условий.