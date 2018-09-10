Samsung планирует наделить все свои устройства средствами ИИ

Компания Samsung намерена значительно ускорить научные исследования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и расширить использование соответствующих технологий.

Южнокорейский гигант уже открыл несколько центров искусственного интеллекта. Такие подразделения, в частности, появились в Кембридже (Великобритания) и Торонто (Канада). Кроме того, ИИ-центр в этом году начал работу в нашей стране - он находится в Москве.

В течение нескольких следующих лет, по мнению Samsung, устройства с поддержкой ИИ будут генерировать обширные объёмы данных, которые помогут развернуть качественно новые «умные» сервисы в соответствии с предпочтениями пользователей. Поэтому до конца десятилетия компания намерена максимально расширить сферу применения средств искусственного интеллекта.

«К 2020 году все устройства Samsung будут наделены технологиями искусственного интеллекта с целью создания новых возможностей и потенциала для пользователей», - сообщила Мая Пантич (Maja Pantic), руководитель подразделения Samsung по системам ИИ.

Для создания пользовательской экосистемы Samsung планирует построить легко масштабируемую платформу ИИ, которая будет предоставлять глубокое понимание пользовательских предпочтений и поведенческих характеристик. Ожидается, что устройства с технологиями ИИ сделают жизнь людей проще и комфортнее, а также обеспечат высокий уровень безопасности пользователей.

Samsung планирует, что к 2020 году штат центров искусственного интеллекта компании во всём мире будет насчитывать около 1 тыс. исследователей, которые будут разрабатывать решения на базе искусственного интеллекта, способные постоянно обучаться и улучшать жизнь граждан.