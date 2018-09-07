США обвиняют в атаке WannaCry северокорейского хакера

Министерство юстиции США готово обвинить северокорейского хакера в проведении глобальной атаки вируса WannaCry в 2017 году и кибер-атаки на компанию Sony Corp в 2014 году.

Об этом пишет Reuters.

По словам источника, обвинения и разглашение имен хакеров является частью стратегии правительства США по сдерживанию будущих кибератак. Северокорейского хакера также обвинят во взломе центрального банка Бангладеш в 2016 году.

В 2014 году чиновники США заявили, что северокорейские хакеры несут ответственность за крупное вторжение в корпорацию Sony, что привело к утечке внутренних документов и уничтожению данных.

Нападение состоялось после того, как Пхеньян направил письмо в ООН с требованием, чтобы Sony прекратила съемки кинокомедии, в которой изображается убийство персонажа, похожего на северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В то время ФБР заявило о наличии доказательств, связывающие Северную Корею с этим взломом и другими в Южной Корее.

Напомним, в прошлом году хакерский софт WannaCry заблокировал тысячи компьютеров по всему миру.

WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокирования от жертв требовали 200-600 долларов выкупа, который следовало перевести на указанные счета в биткоинах.

США и Великобритания обвинили Северную Корею в организации кибератаки.