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IMAX открыла сертификацию для производителей телевизоров и проекторов
15:41 07.09.2018 |
Компания IMAX совместно с DTS разработала новую сертификационную программу для производителей телевизоров, проекторов и другой аудио- и видеоаппаратуры. Она получила название IMAX Enhanced. Отвечающая стандартам техника с соответствующей лицензией позволит обеспечить качество звука и изображения в 4K-формате максимально приближенное к тому, которое предлагают IMAX-кинотеатры.
Партнерами программы выступают Sony Electronics, Sony Pictures, Denon, Marantz и Paramount Pictures. Чтобы получить IMAX Enhanced, электроника должна соответствовать ряду выдвигаемых требований. В таких устройствах появится дополнительный режим IMAX Mode, который и займется оптимизацией контента.
В настоящее время IMAX и DTS работают над тем, чтобы в доступе появилось как можно больше ремастеров популярных фильмов и иного контента с поддержкой соответствующих кодеков. Считается, что IMAX Enhanced составит серьезную конкуренцию стандартам Dolby Vision и Dolby Atmos.
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