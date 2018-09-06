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Vivo V11: смартфон среднего уровня с экранным сканером отпечатков пальцев
17:26 06.09.2018 |
Аппарат относится к среднему уровню. Он использует процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Объём оперативной памяти - 6 Гбайт.
Экран AMOLED размером 6,41 дюйма по диагонали обладает разрешением Full HD+ (2340 × 1080 точек). В верхней части дисплея имеется небольшой вырез - в нём установлена фронтальная камера с 25-мегапиксельным сенсором (f/2,0). Кроме того, в области экрана скрыт дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.
Двойная тыльная камера объединяет модули с 12 и 5 млн пикселей и максимальной диафрагмой f/1,8 и f/2,4 соответственно. Вместимость флеш-накопителя составляет 128 Гбайт; дополнительно можно установить карту microSD.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч. Есть порт Micro-USB и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.
В продажу смартфон Vivo V11 поступит в самое ближайшее время. Цена составляет приблизительно 430 долларов США.
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