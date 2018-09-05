Дебют смартфона ZTE Nubia Z18: безрамочный экран с вырезом и три камеры

Компания ZTE официально представила мощный смартфон Nubia Z18, который уже доступен для предварительного заказа в нескольких вариантах цветового исполнения, в частности, в красном и чёрном.





Аппарат получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160 × 1080 точек и соотношением сторон 18:9. Утверждается, что эта безрамочная панель занимает 91,8 % площади фронтальной поверхности. Заявлен 96-процентный охват цветового пространства NTSC.

В верхней части экрана имеется небольшой вырез, в котором установлена 8-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Основная камера выполнена в виде сдвоенного блока с модулями на 16 млн пикселей (f/1,6) и 24 млн пикселей (f/1,6). В тыльной части также установлен дактилоскопический сканер.





В смартфоне «бьётся» кремниевое сердце Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630. Объём оперативной памяти составляет 6 и 8 Гбайт, вместимость флеш-модуля - соответственно 64 и 128 Гбайт.

В арсенале новинки - адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 3450 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 4.0.

Габариты составляют 148,58 × 72,54 × 8,55 мм, вес - 172 грамма. Используется операционная система Android 8.1 Oreo. Младшая версия новинки оценена в €350, старшая - в €415.