Браслет Garmin Vivosmart 4 может измерять уровень насыщения крови кислородом

Компания Garmin анонсировала фитнес-браслет Vivosmart 4, позволяющий собирать широкий набор данных о физической активности и состоянии организма пользователя.

Новинка оснащена барометрическим высотомером, акселерометром, датчиком освещённости, а также сенсором сердечного ритма Garmin Elevate. Кроме того, есть датчик Pulse Ox для измерения уровня насыщения крови кислородом.

Трекер позволяет подсчитывать количество сделанных шагов и преодолённых ступеней, пройденное расстояние, потраченные калории и пр. Кроме того, устройство даёт возможность оценивать уровень стресса и качество сна с учётом его различных фаз.

Браслет оборудован сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 128 × 48 пикселей. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth; говорится о совместимости с операционными системами Android и iOS. Пользователи смогут получать различные уведомления с телефона и управлять процессом воспроизведения музыкальных композиций.





Трекер Vivosmart 4 не боится воды. Устройство будет предлагаться в двух вариантах размера и в различных версиях цветового исполнения. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 7 дней.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 130 долларов США.