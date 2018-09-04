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Браслет Garmin Vivosmart 4 может измерять уровень насыщения крови кислородом
19:54 04.09.2018 |
Компания Garmin анонсировала фитнес-браслет Vivosmart 4, позволяющий собирать широкий набор данных о физической активности и состоянии организма пользователя.
Новинка оснащена барометрическим высотомером, акселерометром, датчиком освещённости, а также сенсором сердечного ритма Garmin Elevate. Кроме того, есть датчик Pulse Ox для измерения уровня насыщения крови кислородом.
Браслет оборудован сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 128 × 48 пикселей. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth; говорится о совместимости с операционными системами Android и iOS. Пользователи смогут получать различные уведомления с телефона и управлять процессом воспроизведения музыкальных композиций.
Трекер Vivosmart 4 не боится воды. Устройство будет предлагаться в двух вариантах размера и в различных версиях цветового исполнения. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 7 дней.
Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 130 долларов США.
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