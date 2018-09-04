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Глава Samsung пообещал складной смартфон с гибким экраном до конца года
15:36 04.09.2018 |
Глава мобильного подразделения Samsung Дон-Джин Кох (D. J. Koh) рассказал в интервью с журналистами CNBC подробности о складном смарфоне с гибким экраном.
Смартфон будет представлен компанией уже в ноябре на конференции Samsung для разработчиков в Сан-Франциско. Разработка смартфона ещё не закончена, это оказался весьма сложный продукт. Со стороны Samsung проект не был просто авантюрой, исследования подтвердили наличие спроса на складной смартфон. Дон-Джин Кох отметил, что разработка уже «почти завершена».
По предварительным данным, новый смартфон выйдет в свет под названием Samsung Galaxy X или Galaxy F. Топ-менеджер пока не подтвердил название устройства.
Отметим, что у Samsung готовы сгибающиеся экраны для смартфонов с радиусом кривизны менее 1 мм.
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