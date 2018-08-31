Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов

Компания Boeing выиграла контракт стоимостью $805 млн на производство первых четырех беспилотных танкеров для дозаправки самолетов.

Авиационные автоматы MQ-25 Stingray будут запускаться с авианосцев вслед за самолетами и заправлять в воздухе истребители Super Hornet F / A-18, Grower EA-18G и F-35C, увеличивая таким образом их боевую дальность и время полета. Поставка первых Stingray намечена на август 2024 г.

Согласно контракту авиастроительный гигант будет "обеспечивать проектирование, разработку, изготовление, испытание, проверку, сертификацию, поставку и поддержку четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-25A, включая их интеграцию в палубную авиацию, чтобы обеспечить первоначальные эксплуатационные возможности для военно-морского флота".

"Эксплуатация MQ-25A улучшит производительность, эффективность и безопасность палубной авиации и обеспечит большую дальность и большую устойчивость дозаправок для выполнения миссий, которые в противном случае не могли бы быть выполнены", - говорится в заявлении Пентагона.