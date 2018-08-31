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Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов
19:38 30.08.2018 |
Корпорация Sony в ходе выставки IFA 2018 в Берлине официально представила смартфон премиум-класса Xperia XZ3, который поступит в продажу осенью нынешнего года.
Главная особенность новинки - дисплей, обеспечивающий изображение высочайшего качества. Применена панель OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 2880 × 1440 точек, соотношение сторон - 18:9. Разработчик говорит о высокой контрастности и ярких насыщенных цветах.
В аппарате трудится мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845; объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Флеш-модуль UFS вместимостью 64 Гбайт можно дополнить картой microSD.
В тыльной части корпуса установлена 19-мегапиксельная камера Motion Eye на основе 1/2,3-дюймового сенсора Exmor RS с максимальной диафрагмой f/2,0. Реализованы системы фазовой и лазерной автофокусировки. Спереди расположена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,9.
Новинка получила двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, модуль NFC, контроллер Bluetooth 5.0, дактилоскопический сканер (в тыльной части корпуса), приёмник GPS/ГЛОНАСС, стереофонические динамики.
Размеры составляют 158 × 73 × 9,9 мм, вес - 193 грамма. Аккумулятор имеет ёмкость 3300 мА·ч. Смартфон защищён от влаги и пыли по стандарту IP65/68. Появлению царапин препятствует прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.
Новинка использует операционную систему Android 9.0 Pie «из коробки». Приобрести смартфон Sony Xperia XZ3 можно будет за 900 долларов США.
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