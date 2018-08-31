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Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS
17:39 30.08.2018 |
Компания Casio в рамках выставки IFA 2018 в Берлине анонсировала «умные» наручные часы Pro Trek WSD-F30, выполненные в защищённом корпусе.
Гаджет оснащён двухслойным 1,2-дюймовым дисплеем: использованы цветная OLED-панель с разрешением 390 × 390 пикселей и монохромный LCD-экран. Переключение между ними позволяет продлить время автономной работы. Реализована поддержка сенсорного управления.
Новинка выполнена в соответствии со стандартом MIL-STD-810. Утверждается, что устройству не страшны погружения под воду на глубину до 50 метров.
Набор сенсоров включает приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, гироскоп, электронный компас и датчик давления. Часы способны отслеживать физическую активность пользователя, а также маршруты его перемещения.
Новинка поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.1 Low Energy и Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n. Размеры составляют 60,5 × 53,8 × 14,9 мм, вес - приблизительно 83 грамма (с ремешком).
Часы функционируют под управлением операционной системы Wear OS. Использовать гаджет можно в паре со смартфонами под управлением операционных систем Android 4.4 и выше и iOS 9.3 и выше.
В продажу смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 поступят в январе следующего года по ориентировочной цене 550 долларов США.
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