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HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой
15:39 30.08.2018 |
Компания HTC представила смартфон U12 Life, который по позиционированию является упрощённой версией флагмана производителя. Однако все мы знаем, что зачастую такие модели перенимают от старших аппаратов лишь дизайн и имя.
В данном случае всё примерно так же. Вместо Snapdragon 845 тут Snapdragon 636. Шестидюймовый экран имеет разрешение 2160 х 1080 пикселей вместо 2880 х 1440 пикселей. Камеры также другие. Основная имеет датчики разрешением 16 и 5 Мп, а фронтальная - 13 Мп. Зато ёмкость аккумулятора выросла с 3500 до 3600 мА·ч. Учитывая меньшее разрешение экрана и более слабую платформу, автономность этой модели должна быть существенно выше, чем у флагмана.
Оперативной памяти в смартфоне 4 либо 6 ГБ. Флэш-памяти - 64 либо 128 ГБ. Габариты составляют 158,5 х 75,4 х 8,3 мм при массе 175 г. В качестве ОС используется Android 8.1 с фирменной оболочкой. Технологии Edge Sense тут нет. Как нет и стеклянного корпуса.
Дизайн - наверное, самое интересное в новинке. Несмотря на блеск корпуса, выполнен он из пластика, а не из стекла. Более того, как можно видеть, HTC переняла дизайн аппаратов Google Pixel, сделав смартфоны будто бы двухфактурными. К тому же большая часть тыльной стороны покрыта крошечными канавками, выгравированными лазером. Это и смотрится очень оригинально, и имеет практический смысл: так смартфон меньше скользит в руке.
Что касается цены, в Европе новинка будет доступна примерно за 330-350 евро.
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