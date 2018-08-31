HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой

Компания HTC представила смартфон U12 Life, который по позиционированию является упрощённой версией флагмана производителя. Однако все мы знаем, что зачастую такие модели перенимают от старших аппаратов лишь дизайн и имя.

В данном случае всё примерно так же. Вместо Snapdragon 845 тут Snapdragon 636. Шестидюймовый экран имеет разрешение 2160 х 1080 пикселей вместо 2880 х 1440 пикселей. Камеры также другие. Основная имеет датчики разрешением 16 и 5 Мп, а фронтальная - 13 Мп. Зато ёмкость аккумулятора выросла с 3500 до 3600 мА·ч. Учитывая меньшее разрешение экрана и более слабую платформу, автономность этой модели должна быть существенно выше, чем у флагмана.





Оперативной памяти в смартфоне 4 либо 6 ГБ. Флэш-памяти - 64 либо 128 ГБ. Габариты составляют 158,5 х 75,4 х 8,3 мм при массе 175 г. В качестве ОС используется Android 8.1 с фирменной оболочкой. Технологии Edge Sense тут нет. Как нет и стеклянного корпуса.

Дизайн - наверное, самое интересное в новинке. Несмотря на блеск корпуса, выполнен он из пластика, а не из стекла. Более того, как можно видеть, HTC переняла дизайн аппаратов Google Pixel, сделав смартфоны будто бы двухфактурными. К тому же большая часть тыльной стороны покрыта крошечными канавками, выгравированными лазером. Это и смотрится очень оригинально, и имеет практический смысл: так смартфон меньше скользит в руке.

Что касается цены, в Европе новинка будет доступна примерно за 330-350 евро.