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Acer показала трон для геймера
12:04 30.08.2018 |
Если бы у геймеров была своя «Игра престолов», то новейшее кресло Acer Predator Thronos вполне смогло бы составить альтернативу «Железному трону» - уж больно аутентично и даже немного футуристично выглядит новинка. И действительно, ее лучше характеризует слово трон, а не кресло. Впрочем, разработчики также характеризуют новинку более подходящим словосочетанием «игровое пространство».
Игровой трон представляет собой стальной каркас, окрашенный в черный цвет и дополненный синими акцентами. В Predator Thronos встроены вибромоторы, они призваны дополнить звуковые эффекты ощущением, например, проходящей ударной волны взрыва или гула двигателя.
Форма трона эргономична, предусмотрена подставка для ног, а спинка откидывается на 140°. Выносная металлическая скоба служит креплением для трех мониторов диагональю 27 дюймов и игрового ПК Predator 9000, 5000 или 3000. Но, думается, вместо компьютера Acer наверняка можно будет использовать и любой другой системный блок.
Цена Acer Predator Thronos пока не сообщается, но если опираться на цену аналогов, то вряд ли устройство будет будет стоить дешевле $3000.
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