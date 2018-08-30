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Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном
23:46 29.08.2018 |
Компания Acer анонсировала на выставке IFA 2018 игровой ноутбук в нестандартном форм-факторе. Predator Triton 900 оснащается дисплеем, вращающимся на шарнире вокруг своей оси.
Такая конструкция позволяет переворачивать экран и приближать его к пользователю, благо клавиатура сдвинута так, чтобы это было удобно. Также можно перевести ноутбук в режим планшета.
Экран у ноутбука сенсорный, разрешение достигает уровня 4K UHD. Поддерживается технология Nvidia G-Sync. Клавиатура механическая, а рядом с ней расположен большой тачпад, при необходимости он может превращаться в цифровой блок. Особое внимание производитель уделяет системе охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвёртого поколения.
Подробные характеристики, цену и сроки выпуска Acer пока не объявила, само устройство показывается на выставке «за стеклом».
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