Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном

Компания Acer анонсировала на выставке IFA 2018 игровой ноутбук в нестандартном форм-факторе. Predator Triton 900 оснащается дисплеем, вращающимся на шарнире вокруг своей оси.





Такая конструкция позволяет переворачивать экран и приближать его к пользователю, благо клавиатура сдвинута так, чтобы это было удобно. Также можно перевести ноутбук в режим планшета.





Экран у ноутбука сенсорный, разрешение достигает уровня 4K UHD. Поддерживается технология Nvidia G-Sync. Клавиатура механическая, а рядом с ней расположен большой тачпад, при необходимости он может превращаться в цифровой блок. Особое внимание производитель уделяет системе охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвёртого поколения.





Подробные характеристики, цену и сроки выпуска Acer пока не объявила, само устройство показывается на выставке «за стеклом».