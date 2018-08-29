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Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки
13:25 29.08.2018 |
Традиционные соковыжималки являются довольно громоздкими, они занимают место на кухне и требуют подключения к электрической сети. Компания Xiaomi представила устройство 17PIN Star Fruit Cup, которое совмещает функции портативной соковыжималки и блендера.
К сожалению, нам не показывают сам рабочий блок, которые выдавливает сок из овощей и фруктов, а также при необходимости крошит их на мелкие части. Лезвия скрыты в крышке этого небольшого устройства в форме пластикового шейкера.
Устройство выполнено из пищевого пластика. На нижней части располагается силиконовое противоскользящее покрытие. Кроме того, соковыжималка 17PIN Star Fruit Cup оснащена светодиодной индикацией режима работы и возможностью беспроводной зарядки.
Первые 200 человек, которые закажу 17PIN Star Fruit Cup, смогут купить его за 30 долларов. Следующие 500 соковыжималок будут проданы по 34 доллара. Всем остальным устройство будет предлагаться за 38 долларов.
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