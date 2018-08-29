Исследование: угроза скрытого майнинга возросла на 956% с первой половины 2017 года

Киберпреступники отказываются от программ-вымогателей в пользу более скрытых методов кражи денежных средств и захвата ценных вычислительных ресурсов. Об этом свидетельствуют данные отчета мирового лидера в области решений для кибербезопасности Trend Micro Incorporated.

В документе говорится, что за первое полугодие 2018 года компания зафиксировала 96-процентное увеличение числа случаев обнаружения несанкционированного криптомайнига по сравнению со всем 2017 годом и 956-процентное увеличение этого показателя по сравнению с первым полугодием 2017 года.

«Стандартные безадресные атаки с использованием программ-вымогателей, а также кража данных стали нормой, поэтому нападающие сменили тактику, чтобы действовать более скрытно. Из этого следует, что лидеры бизнеса должны оценить свои ресурсы, чтобы обеспечить достаточную защиту, способную противостоять новым и серьезным киберугрозам», - отметил директор отделения международных коммуникаций по вопросам угроз Trend Micro Джон Клэй.

Другой важный тренд первой половины года связан с распространением необычных типов вредоносных программ, такими как бесфайловое, макросное и микрофайловое вредоносное ПО.

В частности, Trend Micro зафиксировала 250-процентный рост обнаружений микрофайловой вредоносной программы TinyPOS по сравнению со вторым полугодием 2017 года. Это может быть связано с увеличением способности этих типов вредоносных программ обходить средства безопасности, которые используют только один механизм защиты.

Кроме того, в первом полугодии 2018 года было зафиксировано 15 масштабных утечек данных, в результате которых было похищено более миллиона записей. Почти половина утечек стала результатом непреднамеренного раскрытия данных, при этом большинство утечек произошло в сфере здравоохранения.