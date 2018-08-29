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Клавиатуру Google Gboard скачали более 1 миллиарда раз
23:52 28.08.2018 |
Фирменное приложение Google Gboard является одной из наиболее популярных клавиатур для мобильных устройств, которое на сегодняшний момент скачали из Google Play уже более одного миллиарда раз.
Стоит добавить, что отметку в 1 миллиард загрузок в Google Play преодолели очень немногие приложения. Среди них такие признанные гиганты, как Skype, Facebook Messenger, Instagram и Google Photos.
Клавиатура Google Gboard поддерживает сотни языков, одновременный ввод текста на разных языках без ручного переключения. В приложение включен переводчик Google Translate, который в реальном времени по мере ввода может переводить текст на выбранный язык.
При этом приложение является полностью бесплатным.
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