Клавиатуру Google Gboard скачали более 1 миллиарда раз

Фирменное приложение Google Gboard является одной из наиболее популярных клавиатур для мобильных устройств, которое на сегодняшний момент скачали из Google Play уже более одного миллиарда раз.

Стоит добавить, что отметку в 1 миллиард загрузок в Google Play преодолели очень немногие приложения. Среди них такие признанные гиганты, как Skype, Facebook Messenger, Instagram и Google Photos.

Клавиатура Google Gboard поддерживает сотни языков, одновременный ввод текста на разных языках без ручного переключения. В приложение включен переводчик Google Translate, который в реальном времени по мере ввода может переводить текст на выбранный язык.

При этом приложение является полностью бесплатным.