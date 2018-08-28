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Представлен смартфон Oppo Realme 2
18:12 28.08.2018 |
Чуть более трех месяцев назад компания Oppo представила смартфон Oppo Realme 1, который стал первым представителем новой линейки, ориентированной на молодую аудиторию.
Сегодня был анонсирован смартфон Oppo Realme 2, который получил увеличенный дисплей, сканер отпечатков пальцев, сдвоенную камеру и аккумулятор большей емкости. За версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти просят 110 евро, а версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 130 евро.
Смартфон оснащен дисплеем диагональю 6,2 дюйма с вырезом разрешением 1520 х 720 пикселей. Емкость аккумулятора увеличилась на 24% до 4230 мА•ч. Система AI Power Manager позволяет эффективно использовать заряд аккумулятора, которого хватает на 44 часа разговоров, 18 часов прослушивания музыки и 10 часов игр.
Смартфон получил сдвоенную камеру с датчиками изображения разрешением 13 и 2 Мп, тогда как у оригинала была одинарная камера. Фронтальная камера разрешением 8 Мп поддерживает функцию Face Unlock. Сканер отпечатков пальцев, которого не было у оригинала, находится на задней панели.
В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 450, смартфон работает под управлением Android 8.1 but с оболочкой ColorOS 5.1
Продажи начнутся 12 сентября.
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