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Xiaomi представила умную газовую колонку за $130
15:15 28.08.2018 |
Компания Xiaomi представила умную газовую колонку Viomi Smart Gas Water Heater 1A, средства на выпуск которой собираются на площадке коллективного финансирования Youpin.
Газовая колонка оборудована входами для холодной воды и газа, а также выходом для горячей воды, которые расположены в нижней части. Газовый клапан автоматически регулирует скорость потока воды для максимальной экономии газа.
Viomi Smart Gas Water Heater 1A можно закрепить на стене, обеспечив расстояние по 600 мм над и под колонкой, а также по 250 мм по бокам. Производительность колонки составляет 13 литров в минуту. Она может обеспечить горячей водой кухню и две ванные комнаты.
Viomi Smart Gas Water Heater 1A оснащен цифровым терморегулятором, который может контролировать температуру воды с точностью до 1 °C независимо от времени года. На светодиодном дисплее в режиме реального времени отображается температура воды. Вы можете настраивать желаемую температуру воды как с колонки, так и со смартфона через соответствующее приложение.
Цена составляет 130 долларов, продажи начнутся 27 сентября.
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