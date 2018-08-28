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Исследование: блокчейн использует только четверть мировых компаний
13:57 28.08.2018 |
Новое исследование, проведенное консалтинговой фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), показывает, что лишь четверть мировых компаний использует решения, построенные на технологии блокчейн. Об этом сообщает Bloomberg.
Исследователи провели опрос представителей 600 компаний со всего мира. Несмотря на то, что большая часть фирм исследует возможности блокчейна (20%) или уже разрабатывает продукты с использованием этой технологии (32%), всего у 15% компаний есть полностью работающее решение. Еще в 10% случаев программный продукт проходит этап пилотного запуска.
Примечательно, что 14% компаний вообще не касались темы распределенного реестра. А у 7% компаний связанные с блокчейном проекты находятся в «замороженном» состоянии.
Как говорит топ-менеджер PwC Гронья Макнамара, компании отказываются от перехода на блокчейн-решения из-за связанных с этим расходов и плохой совместимости с уже существующей инфраструктурой. Кроме того, многие компании просто ждут развития технологии и доказательств, что блокчейн принесет больше пользы и прибыли, чем используемые решения.
«Это даже немного обескураживает, насколько все инертны. Многие сделали несколько шагов и замерли перед мостом. Возможно, у них возникли сложности с подсчетом прибыли», - подчеркнула Макнамара.
Отметим, что согласно результатам опроса аудиторской компании Deloitte, проведенного среди 1050 менеджеров фирм с годовым доходом не менее $500 млн, 23% компаний готовы инвестировать от $5 до $10 млн в технологию блокчейн.
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