Браслет Nopixgo отпугивает комаров путем обмана

Всемирная организация здравоохранения уверена, что более половины жителей нашей планеты могут заразиться малярией, если они не будут защищать себя и свои дома от комаров.

Швейцарский стартап Nopixgo представил на площадке коллективного финансирования Kickstarter одноименный браслет, который излучает электромагнитные сигналы, отпугивающие комаров. Разработчики утверждают, что их решения является куда более эффективным, чем все остальные, представленные на рынке.





Излучаемые электромагнитные сигналы имитируют природные электромагнитные колебания, которые возникают перед грозой. Как только комары чувствуют эти сигналы, они сразу же улетают и стараются найти убежище, «думая», что надвигается гроза.

Данные электромагнитные волны не наносят никакого вреда человеку, кроме того, в браслете не применяются какие-либо химические вещества. Устройство является гипоаллергенным, водонепроницаемым и может работать от 3 до 7 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Полная зарядка браслета производится за один час.

Браслет подходят как взрослым, так и детям. Его цена составляет 70 долларов, в продажу новинка поступит в октябре.