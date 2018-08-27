Все смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получат экранный сканер отпечатков пальцев

Ресурс The Investor, ссылаясь на отраслевые источники, сообщает о том, что все флагманские смартфоны Samsung серии Galaxy S10 будут наделены дактилоскопическим сканером в области дисплея.

Отмечается, что в семейство Galaxy S10 войдут три аппарата. Две старшие модификации будут снабжены экранным сканером отпечатков пальцев на основе ультразвуковой технологии. Аппаратные компоненты для реализации соответствующей системы для Samsung будет поставлять компания Qualcomm.

Что касается младшей версии Galaxy S10, то она получит оптический дактилоскопический сканер в зоне экрана. Стоимость такого решения окажется примерно в три раза меньше по сравнению с ультразвуковым датчиком.

Анонс смартфонов серии Galaxy S10 может состояться в январе 2019 года на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (США) или в феврале на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) в Барселоне (Испания). При этом в продажу новинки якобы поступят в марте следующего года.

Samsung является крупнейшим производителем смартфонов. Во втором квартале текущего года, по оценкам IDC, эта компания реализовала 71,5 млн аппаратов. Доля южнокорейского гиганта на мировом рынке составила 20,9 %. При этом спрос на «трубки» Samsung за год сократился на 10,4 %.