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500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год
15:51 23.08.2018 |
Компания Ernst & Young подсчитала, что в прошлом году Amazon, Alphabet и Samsung потратили на исследования и разработки почти 50 млрд евро.
Первое место с результатом более 20 млрд евро заняла компания Amazon, следом идет Alphabet, которая потратила около 15 млрд евро. Южнокорейский гигант Samsung замыкает тройку лидеров, ее траты превысили 13 млрд евро. Более 11,5 млрд евро на исследования и разработки выделила в прошлом году компания Intel.
500 крупнейших компаний в рейтинге вложили за год в данное направление 532 млрд евро. В список попали 127 американских компанией, семь из них оказались в Top10.
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