Xiaomi представила умную стиральную машину за $205

Компания Xiaomi представила под брендом Yunmi умную стиральную машину, которая будет предлагаться по цене 205 долларов.

Это стиральная машинка барабанного типа, которая защищает одежду во время стирки, не наносит повреждений тканям и не вызывает их деформацию. Максимальная масса белья составляет 8 кг, скорость отжима достигает 1200 об/мин, при этом машинка является практически бесшумной. Машинка Xiaomi Yunmi Smart Washing Machine перед стиркой нагревает воду до 40 °C, чтобы одежда лучше очищалась.

Предусмотрены быстрая стирка на 32 минуты и сверхбыстрая продолжительностью 15 минут. В этих режимах можно стирать вещи массой до 3 и 2 кг соответственно. Это позволяет постирать немного грязного белья, сэкономив воды и электричество.

Управлять стиркой и следить за процессом можно при помощи смартфона через соответствующее мобильное приложение, которое известит вас о причине возможных проблем, возникающих при стирке, а также напомнит о том, чтобы вывесить белье.

В продажу новинка поступит 28 августа.