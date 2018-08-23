Facebook удалил около 400 приложений

«Большая чистка» после скандала с Cambridge Analytica продолжается: социальная сеть при этом ссылается на беспокойство за сохранность личных данных пользователей.

"С момента начала нашего расследования мы изучили тысячи приложений. И мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, касающихся их разработчиков или относительно того, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям. Мы теперь изучаем это гораздо тщательнее", - говорится в заявлении, опубликованном компанией.

В соцсети прекращена работа приложения myPersonality. Оказывается, его разработчики ненадлежащим образом предоставляли третьим лицам данные о пользователях и отказались пройти проверку Facebook. В соцсети сообщили, что оповестят об этом примерно 4 млн пользователей: их данные могли попасть не в те руки.

Кроме того, как сообщили в Facebook, согласно новым правилам в соцсети, если пользователь в течение 90 дней не заходил в приложение, то оно не сможет получать информацию о нем.