Представлен Xiaomi Pocophone F1 — флагманский смартфон на базе SoC Snapdragon 845 за $300

Сегодня был официально представлен смартфон Xiaomi Pocophone F1, который поступит в продажу уже 27 августа этого года одновременно с Джакарте, Гонконге и Париже. В ближайшее время новинка появится в большинстве регионов мира, так как Xiaomi заявила о своем намерении осуществить глобальный выпуск устройства.





Xiaomi Pocophone F1 оснащен однокристальной системой Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти. Цена стартует с отметки 300 долларов, что делает Xiaomi Pocophone F1 самым дешевым флагманским смартфоном со Snapdragon 845. Старшая версия стоит 415 долларов.

Смартфону Xiaomi Pocophone F1 сами разработчики дали громкое прозвище Master of Speed. Система охлаждения на базе тепловых трубок позволяет смартфону не перегреваться и демонстрировать пиковую производительность в течение долгого времени, тогда как другие смартфоны (на презентации упоминался OnePlus 6) в тестах и играх через некоторое время начинают тормозить из-за перегрева.

ЖК-дисплей новинки имеет диагональ 6,18 дюйма при разрешении 2246 х 1080 пикселей. В верхней части экрана находится вырез, где располагаются фронтальная камера и система сканирования лиц пользователей.

Сдвоенная камера получила датчик изображения Sony IMX363 разрешением 12 Мп и дополнительный 5-мегапиксельный. Диафрагма составляет F/1,9. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп и диафрагму F/2,0.

Xiaomi Pocophone F1 из коробки работает под управлением MIUI 9.6 на базе Android Oreo. Вскоре смартфон обновятся до MIUI 10 на базе Android Pie.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка. Зарядное устройство Quick Charge 3.0 присутствует в комплекте.

Смартфон получила два динамика для стереозвучания, а также систему охлаждения LiquidCool Technology, которая помогает эффективно справиться с нагревом при нагрузке.

Смартфон будет доступен в цветах Graphite Black, Steel Blue и Rosso Red. Также будет Armored Edition с кевларовой задней панелью, она будет предлагаться в версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 430 долларов.

Продажи в Китае начнутся 29 августа. 27 августа будут объявлены цены и дата выхода в Европе.



