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Samsung не планирует выход на автомобильный рынок
13:44 21.08.2018 |
Компания Samsung Electronics сегодня опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что она не планирует выход на автомобильный рынок.
Основанием для этого заявления стали известия о выделении компанией очередной крупной суммы на исследования и разработки, а также слухи о том, что Samsung работает над собственным самоуправляемым автомобилем.
Samsung заявила, что компания не планирует производить ни электромобили, ни самоуправляемые машины, а также не собирается приобретать компании, которые занимаются чем-то подобным.
При этом южнокорейский гигант добавил, что компания планирует усилить свое присутствие на рынке поставщиков полупроводниковой продукции, которая, в частности, может и будет использоваться в автомобильной промышленности.
Samsung отмечает, что акцент в ее деятельности будет делаться на полупроводниковой продукции, экранах и технологиях.
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