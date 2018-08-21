Samsung не планирует выход на автомобильный рынок

Компания Samsung Electronics сегодня опубликовала официальное заявление, в котором говорится о том, что она не планирует выход на автомобильный рынок.

Основанием для этого заявления стали известия о выделении компанией очередной крупной суммы на исследования и разработки, а также слухи о том, что Samsung работает над собственным самоуправляемым автомобилем.

Samsung заявила, что компания не планирует производить ни электромобили, ни самоуправляемые машины, а также не собирается приобретать компании, которые занимаются чем-то подобным.

При этом южнокорейский гигант добавил, что компания планирует усилить свое присутствие на рынке поставщиков полупроводниковой продукции, которая, в частности, может и будет использоваться в автомобильной промышленности.

Samsung отмечает, что акцент в ее деятельности будет делаться на полупроводниковой продукции, экранах и технологиях.