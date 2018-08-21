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Stratolaunch анонсировала новые ракеты. Их будут запускать с самолета
12:31 21.08.2018 |
Stratolaunch Systems рассказала подробности своей программы. Компания анонсировала разработку трех новых ракет для космических полетов. Их будут запускать с необычного самолета, который уже проходит испытания - у него две кабины и шесть двигателей.
Ранее сообщалось, что Stratolaunch будет использовать ракеты сторонних производителей - например, Pegasus от Northrop Grumman Innovation Systems. Однако компания все же решила сделать собственные ракеты. Одна из них (Medium Launch Vehicle) сможет доставлять на орбиту 3,4 тонны груза. Старт планируется в 2022 году.
Более тяжелая модификация пока что на ранней стадии разработки - ее грузоподъемность составит шесть тонн. Также Stratolaunch Systems занимается созданием космического корабля - ожидается, что он получит пассажирскую версию.
Схема использования ракет такая: самолет поднимает ракеты на определенную высоту, после чего они отсоединяются и на тяге собственных двигателей выходят на орбиту.
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