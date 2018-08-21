На Google подали в суд за отслеживание местоположения пользователей смартфонов независимо от настроек конфиденциальности

Компанию Google обвинили в незаконном отслеживании перемещений миллионов пользователей смартфонов с ОС Android и iOS, даже когда они используют настройку конфиденциальности для предотвращения этого.

В иске, поданном в окружной суд США в Северном округе Калифорнии, сказано, что Google вводит пользователей в заблуждение, уверяя, что не будет отслеживать их местоположение, если они выключат пункт Location History в настройках. По словам разработчика Android, при этом местоположение не сохраняется, но истец уверен, что это утверждение не соответствует действительности.

Истец, Наполеон Патаксил (Napoleon Patacsil) из Сан-Диего, утверждает, что Google незаконно отслеживал его местоположение на смартфоне с ОС Android, а затем - и на смартфоне iPhone, куда были загружены некоторые приложения Google. Для отслеживания использовались данные сервисов Google, к которым обращался пользователь.

Истец рассчитывает, что иску будет придан статус коллективного. Сумма, которую он рассчитывает получить в качестве компенсации ущерба, нанесенного нарушением неприкосновенности частной жизни, не определена.