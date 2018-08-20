Huawei выпустит телевизоры разрешением 8К с модемами 5G

Источники подтверждают ранее появившуюся информацию о том, что Huawei готовится громко заявить о себе на рынке телевизоров.

Для этого второй по величине поставщик смартфонов в мире уже сформировал соответствующую команду, которая занимается разработкой аппаратных решений и пользовательского интерфейса.

Кроме того, ТВ-команда в составе Huawei набирает людей и налаживает контакты с крупнейшими поставщиками телевизионных панелей. В отличие от Xiaomi, которая добилась успеха на рынке телевизоров за счет недорогих моделей, компании Huawei приписывают намерение сфокусировать усилия на премиальных моделях с дисплеями разрешением 8К (7680 х 4320 пикселей), а также оснащенных модулями 5G.

Напомним, Huawei является владельцем многих 5G-патентов, при лицензировании которых производитель обещал не устанавливать высокие цены.