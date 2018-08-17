В пользе искусственного интеллекта для бизнеса уверены 94% руководителей - опрос

Практически все руководители считают искусственный интеллект (ИИ) важным для решения стратегических задач их организаций, свидетельствуют результаты глобального опроса Microsoft.

Такого мнения придерживаются 94% респондентов, причем 37% характеризуют эту технологию как "очень важную", сообщается в исследовании "Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и общества под влиянием искусственного интеллекта".

Топ-менеджеры уверены, что ИИ в ближайшие годы улучшит многие сферы их бизнеса. В частности, он поможет при внедрении инноваций (89%), привлечении и удержании талантливых сотрудников (85%), а также в развитии продуктов (84%). Причем 27% опрошенных уже внедрили эти технологии в ключевые бизнес-процессы и сервисы, а еще 46% готовят пилотные проекты с их использованием.

Также 59% руководителей уверены, что благодаря ИИ вырастет зарплата сотрудников, а 56% связывают с ним повышение уровня занятости в своей стране или отрасли.

Компании наиболее часто используют ИИ для предиктивной аналитики, управления операциями в режиме реального времени, обслуживания клиентов и риск-менеджмента. Наиболее популярная сфера применения при этом различается в зависимости от индустрии: респонденты из розничной торговли чаще указывают обслуживание клиентов (31% по сравнению c 21% в среднем по всем отраслям), а финансовый сектор - выявление мошеннических действий (25% к 16%).

Респонденты уверены в позитивном влиянии ИИ не только на развитие их бизнеса, но и на экономику в целом в течение ближайших 5 лет. Так, по их мнению, он будет способствовать экономическому развитию (90%), повышению продуктивности (86%) и инновационности (84%), а также созданию рабочих мест (69%) в их стране и индустрии.

Основными сдерживающими факторами при внедрении подобных технологий являются финансовые риски (42%), сложности в развертывании, если организация не имеет необходимых ресурсов (36%), а также связанные с обучением сотрудников трудности (35%).

В исследовании приняли участие более 400 руководителей высшего звена из 8 стран (Франция, Германия, Мексика, Польша, ЮАР, Таиланд, Великобритания и США). Сферы деятельности их компаний включали финансовое обслуживание, здравоохранение и медико-биологическую отрасль, производство, розничную торговлю и государственный сектор.