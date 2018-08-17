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Google добавила конфиденциальный режим для мобильной версии Gmail
12:45 17.08.2018 |
Ещё весной компания Google добавила в настольную версию сервиса Gmail поддержку конфиденциального режима для писем. Вчера эта возможность появилась и мобильной версии Gmail.
Конфиденциальный режим позволяет настроить время, через которое получатель потеряет доступ к письму. Также этот режим позволяет установить пароль на письмо. Как и в случае с настольной версией, письма, отправленные в конфиденциальном режиме, нельзя переслать кому-то ещё или скопировать их текст. Но возможность сделать скриншот никто не отменял.
Как всегда, обновление для Gmail появится сразу не у всех.
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