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В Аризоне начали доставку продуктов самоуправляемыми автомобилями
11:36 17.08.2018 |
Американская сеть супермаркетов Kroger Co и стартап по разработке технологий автономного вождения Nuro объявили о запуске сервиса доставки продуктов с помощью робомобилей в Скоттсдейле (штат Аризона).
Для начала в эксперименте задействован лишь один торговый пункт - продовольственный магазин входящей в состав Kroger компании Fry's Food Stores of Arizona. Его клиенты cмогут размещать заказы через веб-сайт или мобильное приложение Fry.
Заказы на доставку бакалейных товаров можно разместить на тот же день или на следующий день. Стоимость доставки составляет $5,95 за заказ, минимальная сумма заказа не указана.
Поначалу продукты будут доставляться с помощью принадлежащего Nuro парка самоуправляемых автомобилей Toyota Prius и Nissan Leaf, с водителем для подстраховки за рулём. Но немного позже этой осенью компания планирует заменить их автономными автомобилями R1, которые все ещё тестируются в штаб-квартире Nuro в Калифорнии. Следует отметить небольшое сходство Nuro R1 с
прототипами Firefly, от дальнейшей разработки которых Google отказалась в 2017 году.
В чём увидят покупатели магазина Fry's Food Store преимущества нового вида доставки, пока непонятно. Сейчас для них это связано с некоторыми неудобствами. Если раньше курьер доставлял продукты прямо к дому, то теперь им придётся пройти по тротуару, чтобы получить свой заказ.
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