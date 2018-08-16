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Робот SEER поддерживает зрительный контакт с людьми
17:46 16.08.2018 |
На выставке SIGGRAPH был представлен робот Simulator Emotional Expression Robot (SEER), способный поддерживать зрительный контакт с людьми и подражать их мимике.
Робот, состоящий из головы и шеи, может работать в двух режимах. В первом режиме робот в меру возможностей воспроизводит в реальном времени положение головы стоящего напротив человека, движения глаз и лицевых мышц, а во втором старается смотреть прямо ему в глаза.
В обоих случаях SEER полагается на результаты анализа изображения, получаемого встроенной камерой.
Пока это только демонстрация возможностей технологии, но не исключено, что подобные разработки со временем найдут применение в антропоморфных работах, интегрированных с виртуальными голосовыми помощниками.
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