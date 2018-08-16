Alexa и Cortana, наконец, подружились

Компании Microsoft и Amazon подтвердили, что ранее анонсированная возможность совместной работы Alexa и Cortana, наконец, стала доступна в качестве публичной превью-версии, но пока только в США.

Напомним, впервые о такой возможность было объявлено еще в прошлом году. Пользователи должны были получить ее до конца 2017, но тестирование затянулось. Первая демонстрация состоялась в мае этого года на конференции Build 2018.





Пользователи Amazon Echo могут дать дать команду Alexa запустить Cortana, после чего совершить отправку сообщения, проверить расписание и выполнить все остальные задачи, которые позволяет помощник. Пользователи ПК с Windows 10 при помощи Cortana могут вызвать Alexa, чтобы обновить список покупок или воспользоваться прочими возможностями помощника.

В данный момент поддерживаются колонки Echo и Harman Kardon Invoke, а также устройства с Windows 10. Поддержка iOS и Android будет добавлена позже.