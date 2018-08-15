Samsung создал и зарегистрировала патент на олеофобное покрытие для смартфонов, которое может самостоятельно восстанавливаться от царапин.

Патент был зарегистрирован только в августе этого года, в описании говорится, что материал включает политаксан, полиэдральный сильсесквиоксан и фторированное (мет)акрильное соединение.

В патенте говорится, что привычные методы защиты экрана при помощи закаленного стекла не совсем хороши, так как они не могут возвращаться в первоначальную форму при повреждении. Новый материал имеет такую возможность.

Кроме того, его можно использовать на устройствах со сгибающимися экранами, над которыми трудятся в Samsung. Также материал предназначен для использования не только на экране, но и на задней панели смартфонов.

Помимо того, что покрытие может самостоятельно излечиваться от царапин, на нем не остаются отпечатки пальцев и грязь.

Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов

Возможно, этот материал дебютирует в первом сгибающемся смартфоне Samsung.