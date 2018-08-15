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Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов
15:38 15.08.2018 |
Samsung создал и зарегистрировала патент на олеофобное покрытие для смартфонов, которое может самостоятельно восстанавливаться от царапин.
Патент был зарегистрирован только в августе этого года, в описании говорится, что материал включает политаксан, полиэдральный сильсесквиоксан и фторированное (мет)акрильное соединение.
В патенте говорится, что привычные методы защиты экрана при помощи закаленного стекла не совсем хороши, так как они не могут возвращаться в первоначальную форму при повреждении. Новый материал имеет такую возможность.
Кроме того, его можно использовать на устройствах со сгибающимися экранами, над которыми трудятся в Samsung. Также материал предназначен для использования не только на экране, но и на задней панели смартфонов.
Помимо того, что покрытие может самостоятельно излечиваться от царапин, на нем не остаются отпечатки пальцев и грязь.
Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов
Возможно, этот материал дебютирует в первом сгибающемся смартфоне Samsung.
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