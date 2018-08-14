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Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации
14:36 14.08.2018 |
Google продолжает отслеживать местоположение пользователя и сохранять его в личном профиле даже при отключении геолокации, выяснили журналисты издания Associated Press.
Представители Google подтвердили данную информацию, сославшись на один из пунктов пользовательского соглашения.
«Существует множество способов, с помощью которых Google может использовать местоположение для улучшения опыта пользователей, в том числе: история местоположений, активность в интернете и приложениях, а также через службы определения местоположения на уровне устройства. Мы предоставляем четкое описание данных инструментов и надежные средства управления, чтобы люди могли включать или отключать их и удалять историю в любое время», - отметили представители компании.
В действительности, для отключения отслежтвания местоположения необходимо перейти в настройки устройства в пункт «Активность в интернете и приложениях» и отключить отслеживание, однако многие пользователи считают достаточным отключение геолокации.
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