Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4

Компания Xiaomi никогда не была замечена в том, что она затягивает с анонсами своих устройств, информация о которых уже распространилась в Сети. Не стала исключением и вчерашняя информация, когда источники сообщили о подготовке к выпуску новой версии планшета Xiaomi Mi Pad 4.

Компания Xiaomi опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что Xiaomi Mi Pad 4 с 10-дюймовым дисплеем будет предлагаться по цене 275 долларов за версию с 64 ГБ флэш-памяти и за 304 доллара за версию, которая оснащена 128 ГБ флэш-памяти.

Устройство получило экран диагональю 10,1 дюйма разрешением 1920 х 1200 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, а также возможность установки карты памяти емкостью до 256 ГБ.

В основной камере установлен датчик изображения разрешением 13 Мп, фронтальная камера является 5-мегапиксельной. Емкость аккумулятора составляет 8620 мА•ч.

В продажу новинка поступит 16 августа.