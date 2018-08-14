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Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4
11:06 14.08.2018 |
Компания Xiaomi никогда не была замечена в том, что она затягивает с анонсами своих устройств, информация о которых уже распространилась в Сети. Не стала исключением и вчерашняя информация, когда источники сообщили о подготовке к выпуску новой версии планшета Xiaomi Mi Pad 4.
Компания Xiaomi опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что Xiaomi Mi Pad 4 с 10-дюймовым дисплеем будет предлагаться по цене 275 долларов за версию с 64 ГБ флэш-памяти и за 304 доллара за версию, которая оснащена 128 ГБ флэш-памяти.
Устройство получило экран диагональю 10,1 дюйма разрешением 1920 х 1200 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, а также возможность установки карты памяти емкостью до 256 ГБ.
В основной камере установлен датчик изображения разрешением 13 Мп, фронтальная камера является 5-мегапиксельной. Емкость аккумулятора составляет 8620 мА•ч.
В продажу новинка поступит 16 августа.
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