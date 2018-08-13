Финансовые новости
- |
- 13.08.18
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Lenovo анонсировала ноутбук с 128 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 6 ТБ
13:24 13.08.2018 |
Lenovo представила два новых ноутбука - ThinkPad P1 и P72, которые призваны стать современными рабочими станциями. Мощности в топовых конфигурациях явно хватит с запасом на ближайшие годы.
Новинка ThinkPad P1 с экраном 15,6 дюйма (на выбор доступно как Full HD, так и 4К) работает на Intel Xeon либо Core i5, I7 или i9 восьмого поколения. Оперативной памяти может быть аж 64 ГБ. Топовый объем хранилища - 4 ТБ. У ноутбука есть порты Ethernet, аудиовыход, USB-A, HDMI 2.0, Thunderbolt 3, а также картридер. Начальная цена - $1950.
Вторая новинка, ThinkPad P72, тоже получила Intel Core восьмого поколения либо Xeon на выбор. Модель крупная - диагональ экрана равняется 17,3 дюйма. Матрицы может быть две: с разрешением Full HD либо 4K. Среди интерфейсов есть три USB 3.1, два Thunderbolt 3 и столько же видеовыходов, картридер, аудиоразъем и Ethernet.
Также предлагается целая россыпь видеокарт: NVIDIA Quadro P600, P2000, P3200, P4200 или P5200 (16 ГБ памяти). Максимальный объем пространства - 6 ТБ, оперативная память в топовом исполнении равняется 128 ГБ. Цены начинаются от $1800.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В первом полугодии 2018-го украинские НПЗ не смогли сохранить темп наращивания доли рынка
|10 августа Нацбанку не удалось остановить подорожание доллара на межбанке
|Украина подала иск в ЕСПЧ против РФ из-за нарушений прав политзаключенных
|Конец «белорусского чуда». Лукашенко окончательно надоел Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Lenovo анонсировала ноутбук с 128 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 6 ТБ
|Samsung намерена первой в мире начать выпуск складных смартфонов
|Грядёт революция в текстиле: «электроника» станет мягкой и шелковистой
|Brabus подготовил первый тюнинг для нового Mercedes-Benz G-Class
|Как украинским программистам получать американские зарплаты
|К 2030 году в мире установят 40 млн зарядных станций для электромобилей
Это интересно
|Panasonic представила технологичный освежитель для обуви
|Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников
|Первые комплекты Magic Leap начали продавать в Штатах за $2295
|Ferrari зарабатывает с каждой проданной машины 69 тысяч евро
|«Обеспеченный затонувшими сокровищами» ICO-проект подозревают в мошенничестве
|Система Ford Wrong Way Alert предупредит о выезде на встречную полосу
|Биржевой регулятор США проверит заявление Маска о планах сделать Tesla частной