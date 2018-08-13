Lenovo анонсировала ноутбук с 128 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 6 ТБ

Lenovo представила два новых ноутбука - ThinkPad P1 и P72, которые призваны стать современными рабочими станциями. Мощности в топовых конфигурациях явно хватит с запасом на ближайшие годы.

Новинка ThinkPad P1 с экраном 15,6 дюйма (на выбор доступно как Full HD, так и 4К) работает на Intel Xeon либо Core i5, I7 или i9 восьмого поколения. Оперативной памяти может быть аж 64 ГБ. Топовый объем хранилища - 4 ТБ. У ноутбука есть порты Ethernet, аудиовыход, USB-A, HDMI 2.0, Thunderbolt 3, а также картридер. Начальная цена - $1950.

Вторая новинка, ThinkPad P72, тоже получила Intel Core восьмого поколения либо Xeon на выбор. Модель крупная - диагональ экрана равняется 17,3 дюйма. Матрицы может быть две: с разрешением Full HD либо 4K. Среди интерфейсов есть три USB 3.1, два Thunderbolt 3 и столько же видеовыходов, картридер, аудиоразъем и Ethernet.

Также предлагается целая россыпь видеокарт: NVIDIA Quadro P600, P2000, P3200, P4200 или P5200 (16 ГБ памяти). Максимальный объем пространства - 6 ТБ, оперативная память в топовом исполнении равняется 128 ГБ. Цены начинаются от $1800.