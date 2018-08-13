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Samsung намерена первой в мире начать выпуск складных смартфонов
10:43 13.08.2018 |
Samsung Electronics подтвердила свое намерение стать первым в мире производителем смартфонов со складывающимся экраном, добавив, что Galaxy S10 не будет её первым 5G-телефоном, так как компания готовит к выпуску отдельную модель.
Исполнительный директор Samsung Mobile Донг Джин Ко (DJ Koh), выступая на мероприятии Samsung Unpacked, посвящённом анонсу Galaxy Note 9, заявил, что компания сосредоточена на разработке инноваций для складного телефона, «которые будут по-настоящему приняты и понравятся потребителями», и также подчеркнул, что компания не хотела бы потерять титул мирового лидера на рынке смартфонов.
Ко рассказал, что время анонса складного телефона Samsung уже не за горами и что специалистам компании пришлось преодолеть множество проблем при его разработке, чтобы добиться высокого качества исполнения и прочности. «Мы бы не начали (проект), если бы он был рассчитан на один раз», - добавил топ-менеджер, намекая, что готовящаяся модель складного телефона положит начало серии.
Глава мобильного подразделения также опроверг слухи о том, что компания рассматривает возможность объединения серий Galaxy S и Galaxy Note. «В ближайшем будущем не произойдёт никаких изменений в запуске серии S в первом полугодии и серии Note во второй половине года», - сообщил он.
Он рассказал, что в марте следующего года южнокорейские телекоммуникационные операторы планируют запустить сети 5G и Samsung тесно сотрудничает с ними, чтобы первой выпустить 5G-смартфон, добавив, что Galaxy S10 не будет первым 5G-смартфоном компании - выйдет отдельная модель. Пока не понятно, будет это складной смартфон, выход которого тоже ожидается в начале следующего года, или же компания выпустит другую модель.
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