Грядёт революция в текстиле: «электроника» станет мягкой и шелковистой

Идея интеграции электроники в ткани и одежду далеко не нова, но с реализацией пока не складывается. Производители научились встраивать те или иные приборы в одежду - это гарнитуры, измерители пульса, потливости и другого, однако всё это делается на стадии, когда одежда сшита и выглядит скорее как «костыль», а не пошив гармоничной одежды. Для создания электронного текстиля XXI века необходимо научиться выпускать нить с интегрированными полупроводниковыми приборами, чтобы ткацкий станок работал с нею, как с обычной нитью. Именно такую нить создали в лаборатории MIT. Но самое главное, разработан техпроцесс массового выпуска «электронной» нити, и он будет запущен в коммерческое производство уже в начале следующего года.

Технологию производства «электронной» нити разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT). Адаптацию технологии для массового производства на современных ткацких станках помогли сделать исследователи из компании AFFOA (Advanced Functional Fabrics of America). Ткань из нити со встроенными полупроводниковыми приборами изготовили в сердце текстильной промышленности США в городе Инман Милс в Южной Калифорнии. Технология оказалась рабочей и не требует больших затрат на производство. Разработчики считают, что данное изобретение станет чем-то типа закона Мура для развития электронной ткани.

Традиционно оптоволокно делается из полимерной заготовки с помощью нагрева (размягчения) и вытягивания. Для производства электронной полимерной нити предложен процесс без вытягивания. К заготовке добавляют два тончайших медных провода толщиной с волос человека и напаянные на них светодиоды или фотодиоды (два варианта нитей). В процессе нагрева полимер обволакивает провода с диодами и затем застывает. Заявлено, что процесс происходит быстро и годится для массового производства нити. После этого из нити можно ткать ткань и шить одежду. Такую одежду можно стирать и гладить. Полупроводники в нити от этого не повреждаются.

В качестве эксперимента ткань с фотодиодами погрузили в аквариум с водой и с помощью внешнего источника света (лампы) начали передавать на неё последовательность сигналов с закодированной музыкой. Сигналы, снятые с нити, в реальном времени воспроизводили музыкальную композицию. Ткань и рыбки в процессе не пострадали. Из подобной ткани можно делать умные бандажи и напульсники, как и многое другое. Докладывают, что Пентагон уже заинтересовался изобретением для использования электронных нитей в униформе.