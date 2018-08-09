Panasonic представила технологичный освежитель для обуви

Panasonic разработала устройство MS-DS100, которое устраняет исходящие запахи от обуви после дня ходьбы. Освежитель излучает частицы ионов с гидроксильными радикалами.

Ботинки нужно поставить вместе, а сверху на них опустить MS-DS100. Устройство распространит наночастицы по всей доступной поверхности обуви. Девайс даже получил два режима: ежедневный и особо мощный.

MS-DS100 может работать как от розетки, так и от внешнего аккумулятора. В последнем случае для обычной очистки требуется батарея емкостью 3760 мАч, для усиленной - 5000 мАч.

Продажи начнутся 20 сентября на территории Японии. Появится ли устройство на других рынках, не сообщается.