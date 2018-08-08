Представлены флагманские смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus: цена начинается с отметки $395

Компания Meizu представила флагманские смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus, которые получили полноэкранный дизайн с узкими рамками, при этом дисплеи не имеют популярных сегодня вырезов. Производитель заявил, что экран занимает 91,18% площади лицевой панели. При этом у лидера рынка Vivo Nex этот показатель официально равен 91,24%.

Толщина корпуса Meizu 16 составляет всего 7,3 мм, а масса равна 152 г. В качестве однокристальной системы выступает Snapdragon 845, оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, а емкость флэш-памяти равна 64, 128 или 256 ГБ (только у версии Plus).

Экран Meizu 16 имеет диагональю 6 дюймов, а Meizu 16 Plus получил дисплей диагональю 6,5 дюйма. В обоих случаях разрешение равно 2160 х 1080 пикселей, а экраны выполнены по технологии Super AMOLED. Емкость аккумуляторов смартфонов составляет 3010 и 3640 мА•ч соответственно.





Обе модели получили подэкранные дактилоскопические датчики, которые срабатывают за 0,25 с с точность 99,12%. В данной серии применена система охлаждения на базе медных тепловых трубок.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп и может делать портретные снимки с размытием. Основная камера позаимствована у Meizu 15 Plus. То есть в ней установлены датчики изображения разрешением 12 и 20 Мп (Sony IMX 380 и IMX 350). Скорость срабатывания затвора составляет четверть секунды, есть оптическая стабилизация. Улучшать качество снимков будут процессор обработки изображений Spectra 280, а также система искусственного интеллекта.

Смартфоны работают под управлением Flyme 7 на базе Android Oreo. Сроки выхода Android 9.0 Pie пока не сообщаются. Фирменная технология SuperSwipe служит для улучшения плавности работы пользовательского интерфейса и повышения отзывчивости. Технология Super mBack 2.0 меняет знакомый пользователям Meizu кружок на горизонтальную полоску в нижней части экрана и работает по похожему принципу, что и новая система жестов в Android 9.0 Pie.

Также на борту двухдиапазонный модуль Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE, поддержка Qualcomm aptX и Sony LDAC.

Цены Meizu 16:

6+64 ГБ - $395

6+128 ГБ - $439

8+128 ГБ - $483

Цены Meizu 16 Plus:

6+128 ГБ - $468

8+128 ГБ - $512

8+256 ГБ - $586



