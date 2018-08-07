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SpaceX повторно запустила новую версию ракеты Falcon 9. Она рассчитана на 100 запусков
14:03 07.08.2018 |
Минувшей ночью SpaceX впервые отправила «подержанную» Falcon 9 последней модификации под названием Block 5. Это доработанная версия ракеты, которая рассчитана примерно на сотню запусков.
Среди изменений Block 5: более эффективные двигатели, конструктивные улучшения, другие опоры и компьютерное оборудование, а также другие нововведения. Первый старт этой ракеты состоялся 11 мая. Затем ее разобрали и проверили целостность узлов. Для дальнейших запусков эта операция проводиться не будет - только обслуживание, и то примерно раз в десять отправлений.
Block 5 вывела на геостационарную орбиту спутник Merah Putih. Полчаса назад SpaceX подтвердила успешную доставку груза. Первая ступень ракеты приземлилась на платформу:
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