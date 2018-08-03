Финансовые новости
- |
- 03.08.18
- |
- 15:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Xiaomi выпускает многоразовую крышку для винных бутылок
15:28 03.08.2018 |
Открывая бутылку вина, не обязательно приканчивать ее за один присест. Конечно, чтобы сохранить вкус и аромат, необходимо снова хорошенько укупорить бутылку. С этой задачей справляется очередная новинка Xiaomi.
Крышка Xiaomi Circle Joy диаметром 41,6 мм и высотой 60 мм с корпусом из нержавеющей стали практически не увеличивает габариты бутылки, так что ее можно легко разместить в холодильнике.
Крышка способна создать в бутылке разрежение 0,39 атм, при котором гарантируется свежий вкус напитка в течение недели. Следить за сроком хранения позволяет индикатор, нужное значение в котором выбирается вращением крышки.
Стоит устройство 8 долларов США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сможет ли Болгария стать новым газовым хабом Европы?
|Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись
|Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья
|Нацбанк не смог удержать курс доллара на межбанке ниже психологического уровня в 27 гривень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Xiaomi выпускает многоразовую крышку для винных бутылок
|Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов
|Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом
Это интересно
|Три украинца задержаны за кибератаки на компании в США
|Apple идет к рекордной капитализации в триллион долларов
|Число взломанных аккаунтов на биткоин-биржах в начале 2018 года выросло на 689%
|В Швеции украли две королевские короны XVII века
|Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально