Xiaomi выпускает многоразовую крышку для винных бутылок

Открывая бутылку вина, не обязательно приканчивать ее за один присест. Конечно, чтобы сохранить вкус и аромат, необходимо снова хорошенько укупорить бутылку. С этой задачей справляется очередная новинка Xiaomi.

Крышка Xiaomi Circle Joy диаметром 41,6 мм и высотой 60 мм с корпусом из нержавеющей стали практически не увеличивает габариты бутылки, так что ее можно легко разместить в холодильнике.

Крышка способна создать в бутылке разрежение 0,39 атм, при котором гарантируется свежий вкус напитка в течение недели. Следить за сроком хранения позволяет индикатор, нужное значение в котором выбирается вращением крышки.

Стоит устройство 8 долларов США.