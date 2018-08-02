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Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов
17:16 02.08.2018 |
Компания Xiaomi собирает на собственной площадке коллективного финансирования средства на выпуск своего первого кнопочного мобильного телефона, который получит название Qin1.
Покупателям предлагаются две модели: Qin1 и Qin1s. Первая, которая будет стоить 29 долларов, может работать только в сетях 2G, тогда как вторая оснащена модемом 4G (2G и 3G также поддерживаются).
Толщина корпуса телефона составляет 8,5 мм, он оснащен дисплеем IPS диагональю 2,8 дюйма разрешением 320 х 240 пикселей. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass.
Устройство имеет места для установки двух SIM-карт, модуль Wi-Fi, может сообщать о погоде, может служить в качестве пульта дистанционного управления для телевизора и бытовой техники благодаря ИК-порту.
Кроме того, телефон оснащен системой интеллектуального перевода речи в реальном времени (поддерживаются 17 языков).
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