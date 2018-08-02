Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого

Компания GPD анонсировала сбор средств на карманный ноутбук GPD Pocket2 около недели назад. Требуемая сумма - $100 тыс., однако за прошедшее время средств поступило почти миллион долларов, а до окончания кампании остался месяц. В настоящее время продукт находится на стадии прототипа, ориентировочная дата его отправки покупателям - середина осени 2018 года.

Старшая модель с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ обойдется в $600, с 4 ГБ оперативки - $530. Компьютер с 7-дюймовым сенсорным H-IPS-экраном (1920×1200 точек) будет работать под управлением Windows 10. Он также получит процессор Intel Core m3-7y30 (как у нового Surface Pro, отмечают разработчики), графику HD Graphics 615, модуль Bluetooth 4.1, пару обычных USB-разъемов и один Type-C. Вес устройства составит 465 граммов.

По производительности он находится примерно на одном уровне с упоминавшимся Surface Pro, а в некоторых задачах превосходит его.



