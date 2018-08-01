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Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
13:25 01.08.2018 |
Бельгийский исследовательский центр Imec сообщил о разработке конструкции ячейки для солнечных панелей с рекордной эффективностью 27,1 %. Ячейка разработана в рамках европейской партнёрской программы EnergyVille. Полученный в ходе экспериментов результат вселяет надежду, что солнечные панели с КПД свыше 30 % - это вовсе не фантастика, а цель, которую реально достичь в обозримом будущем.
За основу опытной ячейки Imec взята классическая технология изготовления солнечных ячеек IBC (interdigitated back-contact) с контактами к тыльной поверхности в виде чередующихся полос (гребёнка). Нижний тыльный слой ячейки выполнен из кремния, а верхний - из кристаллов перовскита. Такая составная или в виде тандема структура ячейки популярна у разработчиков в последнее время. Это позволяет суммировать собранную с поверхности и со «дна» энергию. Соответственно, Imec выбрала 4-терминальную схему подключения ячейки, когда генерируемый ток отдельно снимается с верхнего слоя из перовскита и с нижнего из кремния. Таким образом КПД удаётся удержать на максимальному уровне.
Площадь опытной солнечной ячейки Imec стандартная для отрасли и равна 4 см², а окошко с кристаллами перовскита на её поверхности занимает всего 0,13 см². Отметим, данная разработка Imec вряд ли может похвастаться чем-то уникальным. Подобную конструкцию и состав ячеек разрабатывают многие исследовательские центры и компании. Но это также означает, что практическая реализация лабораторного проекта имеет высокие шансы воплотиться в жизнь.
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