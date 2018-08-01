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Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
15:10 31.07.2018 |
Компания Huawei только что представила смартфон Honor Note 10, на который возлагает большие надежды. Начнём с основных параметров.
Note 10 - самый крупный смартфон Huawei, да и вообще один из самых огромных аппаратов на рынке. Он получил экран AMOLED диагональю 6,95 дюйма разрешением 2220 х 1080 пикселей. К слову, при столь огромной диагонали такое разрешение означает, что плотность составляет 355 пикселей на дюйм - не самый высокий параметр на сегодня. Экран поддерживает HDR10 и характеризуется 115-процентным охватом цветового пространства NTSC.
Сердцем служит пока ещё флагманская SoC Kirin 970, которая уже в ближайшее время получит замену. Оперативной памяти может быть 6 либо 8 ГБ, флэш-памяти - 64 либо 128 ГБ. Последнюю можно расширить картами microSD.
Новинка получила двойную основную камеру с датчиками разрешением 24 и 16 Мп и диафрагмой F/1.8. Фронтальная камера характеризуется разрешением 13 Мп. Естественно, поддерживаются привычные по другим моделям Huawei функции ИИ.
Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Благодаря поддержке технологии Super Charge, столь большой аккумулятор полностью заряжается всего за 2 часа. Размеры гиганта составляют 177 х 85 х 7,65 мм при массе 230 г. Смартфон работает под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.2. Что интересно, на выбор есть лишь два цвета: чёрный и синий, хотя многие последние новинки Huawei предлагали гораздо больше вариантов.
Теперь о более необычном. Во-первых, Huawei отдельно акцентирует внимание на системе охлаждения смартфона. Она называет её The Nine и включает тепловую трубку.
Также вместе с Honor Note 10 дебютировала технология CPU Turbo. Особых подробностей о ней нет, но, видимо, она не является аналогом GPU Turbo. Судя по описанию, это всего лишь нечто вроде игрового режима, когда очищается оперативная память, повышаются частоты, блокируются всплывающие уведомления и так далее. CPU Turbo и GPU Turbo вместе образуют функцию Double Turbo, которую принудительно запустить аппаратной кнопкой на корпусе. Эта же кнопка может использоваться в приложении камеры, что уже более полезно. Также смартфон можно посредством одного кабеля подключить к монитору и получить подобие ПК с соответствующей оболочкой, но это мы уже видели на других моделях компании.
В Китае смартфон стоит $410 за версию с 64 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти. За $470 можно получить версию с расширенным до 128 ГБ хранилищем. Топовая конфигурация со 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти обойдется в $525. Европейские цены на аппарат могут заметно отличаться.
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