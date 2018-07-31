Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm

Свежая порция новостей из Китая указывает на то смартфоны Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro получат разные виды подэкранных дактилоскопических датчиков.

Младшей версии Huawei Mate 20 приписывают оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, который дебютировал в смартфоне Huawei Mate RS Porsche Design.

С другой стороны, смартфону Huawei Mate 20 Pro достанется ультразвуковой дактилоскопический датчик Qualcomm, который имеет ряд преимуществ. Во-первых, он распознает отпечатки, даже если толщина защитного стекла составляет до 800 мк, тогда как для оптического сканера толщина не должна превышать 300 мк. Во-вторых, ультразвуоковой датчик без проблем распознает прикосновения мокрыми или грязными пальцами.

Слухи указывают, что Qualcomm и Huawei подписали соглашение о том, что Huawei сможет эксклюзивно использовать ультразвуковые датчики в своих смартфонах до февраля следующего года. После чего решение появится и в смартфонах других производителей.

Также смартфонам Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 приписывают систему трехмерного сканирования лиц пользователей, тройную камеру и однокристальную систему Kirin 980, которую представят 31 августа.